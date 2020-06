Bürgermeister von Ahorn verärgert über Ende für B4-Ausbau

Eigentlich hätte die Bundesstraße 4 innerstädtisch vierspurig ausgebaut werden sollen - der Coburger Stadtrat hat die Pläne jedoch gekippt. Eine Entscheidung, die auch im Landkreis Coburg für Verärgerung sorgt. Der parteilose Bürgermeister der Gemeinde Ahorn, Martin Finzel, hat deshalb für heute Nachmittag (09.06.20, ab 15 Uhr) zu einem Pressegespräch geladen.

Finzel sieht weiter gute Gründe für Ausbau

Vorab sagte Bürgermeister Finzel dem Bayerischen Rundfunk, die Absage des Ausbaus treffe bei ihm auf wenig Gegenliebe. Man habe sich 2011 gemeinsam in der Region dafür stark gemacht, dass der Ausbau der B4 im Bereich Weichengereuth in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen werde. Nun sei das Thema vom Tisch, auch wenn es weiter gute Gründe für einen Ausbau mit vier Spuren gebe. Es sei jetzt an der Zeit, interkommunal zusammenzuarbeiten, um eine gute Lösung für die Bürger und die Wirtschaft in der Region zu finden.

Absage des Coburger Stadtrats Ende Mai

Ende Mai hatte der Coburger Stadtrat den Plänen des Staatlichen Bauamts Bamberg für einen Ausbau der etwa anderthalb Kilometer langen Strecke in der Stadt eine Absage erteilt. Der Automobilzulieferer Brose und die IHK in Coburg hatten diese Entscheidung kritisiert.