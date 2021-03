Bürgermeister über geplante Stromtrasse durch Wald empört

Als eine "unverschämte Provokation und als Schlag in die Magengrube" empfindet Bergrheinfelds Bürgermeister Ulrich Werner die geplante Stromtrasse. Sie würde auf einer Länge von etwa 500 Metern durch den Gemeindewald verlaufen. Stattdessen schlägt der Bürgermeister vor, die Trasse um den Wald herumzuführen. Das würde rund 300 Meter Umweg ergeben. Die verantwortliche Firma Tennet, sagt Werner, habe im Vorfeld nicht mit der Gemeinde darüber gesprochen, dass die Trasse vorzugsweise durch den Wald geführt werden soll. Das empört den Bürgermeister besonders.

Bürgermeister bewertet den Wald als besonders wertvoll

Den Gemeindewald bewertet Ulrich Werner als sehr wertvoll. Er erklärt: "Wir haben über Jahrzehnte viele hunderttausend Euro in diesen Wald investiert. Es ist hier auf der fränkischen Trockenplatte ein besonders wertvoller Mischwald entstanden, wo sonst kaum Wald vorhanden ist."

Neu entstandener Lebensraum für Pflanzen und Tiere

Ähnlich sieht es Stephan Thierfelder vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Schweinfurt: "Hier den Wald zu erhalten und möglichst zu mehren, ist seit langem ein hohes gesellschaftliches Ziel." Thierfelder verweist auf die positiven Auswirkungen des Waldes auf das Klima und auf dessen Funktion als Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Es sei ein ökologisch sehr hochwertiger Wald entstanden, mit 14 Baumarten und einem breiten Heckengürtel . "In diese zuvor waldlose Ackerflur einen knapp zehn Hektar großen Wald vor nun 26 Jahren zu pflanzen, war eine riesige Kraftanstrengung der Gemeinde Bergrheinfeld", sagt Thierfelder.

Im Wald steckt viel Schweiß und Mühe

Diese Kraftanstrengung kann Walter Zeißner bestätigen. Er ist Bauhofleiter in Bergrheinfeld. Mit zehn Männern habe er bei Wind und Wetter die Anpflanzung in einem Winter durchgeführt. Zwei Männer hätten Löcher gebohrt, und acht hätten gepflanzt. Dann hätten sie den Wald über zehn Jahre lang bei jedem Wetter gepflegt. "Der Wald ist uns so ans Herz gewachsen, weil wir viel Schweiß und Mühen investiert haben. Bei einer Trasse durch den Wald würde mir das Herz bluten."

Verantwortliche Firma sieht drei Varianten der Trassenführung

Für die Planung der Trasse ist die Firma Tennet verantwortlich. Laut Thomas Wagner, Bürgerreferent bei Tennet, werden nun drei mögliche Trassenführungen untersucht. Bei der bisher bevorzugten Variante, erklärt er, würde die Trasse direkt durch den Gemeindewald verlaufen. Dazu müsste eine 50 Meter breite Schneise durch den Wald geschlagen werden. Die Strommasten würden durch die Bäume weitestgehend verdeckt werden. Eine zweite Variante sieht ebenfalls einen Trassenverlauf durch den Wald vor, allerdings mit höheren Masten. Die Stromleitungen würden oberhalb der Baumwipfel verlaufen. Bei der dritten Variante würden die Leitungen um den Wald herum geführt werden. Der Umweg würde allerdings über landwirtschaftlich genutzte Felder führen. Bürgermeister Ulrich Werner bevorzugt letzteres.

Die Trasse ist Teil eines Großprojektes

Die Trasse soll das Umspannwerk mit einem geplanten Konverter verbinden, der Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt. Das alles ist Teil eines Großprojekts: Mehrere Gleichstromtrassen sollen durch Deutschland gebaut werden. Dazu gehören unter anderem der Süd- und Südostlink. Durch diese soll künftig Windstrom vom Norden in den Süden fließen. Thomas Wagner weist darauf hin, dass die Firma Tennet nach Vorgaben des Bundesbedarfsplangesetzes handele. Dieses Gesetz regelt den beschleunigten Ausbau von mehreren Höchstspannungsleitungen im Übertragungsnetz.