Bürgermeister-Neuwahl in Kirchdorf nach Suspendierung

In Kirchdorf im Kreis Kelheim wird am Sonntag, den 26. September 2021, ein neuer Bürgermeister gewählt. Das teilt das Landratsamt mit. Das Bayerische Innenministerium habe der Zusammenlegung der Bürgermeister- und der Bundestagswahl zugestimmt, heißt es weiter.

Dorfladen-Affäre kostete Bürgermeister das Amt

Die Wahl ist notwendig, weil der ehemalige Bürgermeister von Kirchdorf, Alfred Schiller (Unabhängige Wählergemeinschaft), vergangenes Jahr vom Dienst suspendiert worden war. Das Verwaltungsgericht Regensburg verurteilte ihn wegen schweren Dienstvergehen. Dabei ging es um einen neuen Dorfladen in Kirchdorf, bei dem es zu Preisabsprachen und Scheinangeboten gekommen ist, so das Gericht in seiner damaligen Begründung. Der ehrenamtliche Bürgermeister akzeptierte einen Strafbefehl über elf Monate auf Bewährung wegen Untreue. Seine Amtszeit endete mit Ablauf des Jahres 2020.

Später Wahltermin wegen Corona-Pandemie

Seit diesem Jahr ist die Gemeinde mit etwa 1.000 Einwohnern nun ohne gewählten Bürgermeister. Eigentlich sollte laut Gesetz eine Neuwahl innerhalb von drei Monaten abgehalten werden. Wegen der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen habe aber erst jetzt - nach gut sechs Monaten - ein Termin festgesetzt werden können, so das Landratsamt Kelheim.

Bürgermeister trotz Vorwürfe erneut gewählt

Alfred Schiller hatte stets betont, dass er das lange angestrebte Projekt eines Dorfladens möglichst günstig verwirklichen wollte. Er habe nicht gewusst, dass er sich als Bürgermeister mit seinem Handwerksbetrieb nicht auf Aufträge der Gemeinde bewerben dürfe. Trotz der bereits bestehenden Vorwürfe war er bei der Kommunalwahl im März 2020 erneut zum Bürgermeister von Kirchdorf gewählt worden.