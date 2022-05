Bürgermeister-Nationalmannschaft: Zwei Franken für Deutschland

Allzu viele Fußball-Nationalspieler haben auf dem Platz vom TSV Schnelldorf im Landkreis Ansbach wahrscheinlich noch nicht trainiert. Und jetzt sind es gleich zwei, die hier an ihren Ballkünsten feilen. Simon Göttfert und Tobias Strauß sind neu im Team – und zwar in einem ganz besonderen: Sie haben sich beworben und spielen jetzt für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Bürgermeister. Das erste Turnier wartet bereits an diesem Wochenende in der Slowakei. Und die Anspannung steigt. "Wir haben ja auch ein bisschen eine Fußballvergangenheit hinter uns, mit brisanten Spielen. Aber wenn man das erste Mal mit dem Nationalmannschaftstrikot auf dem Platz steht, das ist schon Gänsehaut", sagt Strauß.

Im echten Leben Bürgermeister

Im richtigen Leben sind die beiden Bürgermeister – wie alle anderen in ihrem Team. Simon Göttfert sitzt im Rathaus der Gemeinde Aurach, Tobias Strauß führt die Geschicke der Gemeinde Schnelldorf. Gemeinsam haben beide, dass sie seit ihrer Kindheit Fußball spielen. Tobias Strauß war sogar bei der U23-Mannschaft der Spielvereinigung Greuther Fürth, bevor er wegen einer Verletzung aufhören musste.