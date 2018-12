Bürgermeister nahmen Geschenke an - was ist erlaubt?

In Bayern stehen derzeit viele Bürgermeister und leitende Beamte unter dem Vorwurf der Vorteilsannahme: Die Staatsanwalt Landshut ermittelt, weil sie unter anderem Weinflaschen oder Eintrittskarten angenommen haben. Diese Präsente hätten die insgesamt 300 Betroffenen nicht annehmen dürfen oder hätten sie sich genehmigen lassen müssen.

Öffentlicher Dienst und Geschenke: Wo sind die Grenzen?

Die Bestimmungen sind eindeutig: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes müssen alles vermeiden, was den Anschein erweckt, in ihrer Tätigkeit von Außen beeinflussbar zu sein. Belohnungen, Geschenke oder die Gewährung sonstiger Vorteile gehören dazu. Ausnahmen von diesem Verbot sind von der jeweiligen obersten Dienstbehörde zu genehmigen.

Im Freistaat Bayern lautet die entsprechende Bestimmung in den Verwaltungsvorschriften zum Beamtenrecht:

"Beamtinnen und Beamte müssen jeden Anschein vermeiden, im Rahmen ihrer Amtsführung für persönliche Vorteile empfänglich zu sein. Nach § 42 BeamtStG dürfen Beamtinnen und Beamte, auch nach Beendigung des Beamtenverhältnisses, Belohnungen oder Geschenke in Bezug auf ihr Amt nur mit Zustimmung der zuständigen Dienstbehörde annehmen." Verwaltungsvorschrift, bayerisches Finanzministerium

Geschenk-Angebote sind dem Dienstherrn mitzuteilen

Gleiches gilt für (nicht-beamtete) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes. Sie haben laut Verwaltungsvorschrift sogar "entsprechende Angebote unverzüglich und unaufgefordert dem Arbeitgeber mitzuteilen". In der bayerischen Verwaltungsvorschrift ist auch ein Katalog aufgeführt, der konkrete "unentgeltliche Zuwendungen" auflistet:

Zahlung von Geld

Überlassung von Gutscheinen im weitesten Sinne (z.B. Freikarten in Ferienparks) oder von Gegenständen zum privaten Gebrauch

besondere Vergünstigungen bei Privatgeschäften

Gewährung von Rabatten, die nicht allen Angehörigen des öffentlichen Dienstes oder einer allgemeinen Berufsgruppe, der der Bedienstete angehört, generell eingeräumt werden

Zahlung unverhältnismäßig hoher Vergütungen für – auch genehmigte – private Nebentätigkeiten (z. B. Nachhilfeerteilung durch Lehrer)

Mitnahme auf Urlaubsreisen

Bewirtungen

Gewährung von Unterkunft (Auszug aus der o.g. Verwaltungsvorschrift)

All dies kann nur der Dienstherr in Ausnahmefällen genehmigen. Alles, was in Richtung Vorteilsannahme (ohne erwiesene Gegenleistung) oder gar Korruption (mit erwiesener Gegenleistung) geht, muss dieser natürlich generell unterbinden.

Ausnahme: "Geringwertige Aufmerksamkeiten" bis zehn Euro

Es gibt allerdings einen Graubereich sogenannter "geringwertiger Aufmerksamkeiten".

Die beamtenrechtlichen Bestimmungen sehen aber bei geringfügigen Geschenken eine sogenannte "stillschweigende Genehmigung" vor. Bei Lehrkräften zum Beispiel lesen sich die "Hinweise zum Umgang mit Belohnungen und Geschenken" der Regierung der Oberpfalz so:

"Die Genehmigung gilt als stillschweigend erteilt