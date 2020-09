Bürgermeister: Kaufbeuren wohl bundesweiter Corona-Hotspot

Aufgrund eines lokalen Coronavirus-Ausbruchs in einem Alten- und Pflegeheim der Hospitalstiftung hat Kaufbeuren den Grenzwert von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner weit überschritten und hat nun mit einem Wert von schätzungsweise über 70 bundesweit das dramatischste Infektionsgeschehen. Diese Rechnung macht Oberbürgermeister Stefan Bosse (CSU) auf.

Vorhersagen: Mehr als 70 Fälle

Offiziell meldete das Robert-Koch-Institut um Mitternacht einen Wert von 54,7 für Kaufbeuren. Demnach liegt der Landkreis Garmisch-Partenkirchen mit 55,4 noch darüber, die Stadt Würzburg mit 54 nahezu gleich auf. Oberbürgermeister Bosse weiß aber von 13 Fällen in seiner Stadt, die in die offizielle Statistik noch nicht eingeflossen seien. Der tatsächliche Wert liegt nach seinen Berechnungen mit rund 70 deutlich über den drei bisherigen Höchstwerten und damit bundesweit an erster Stelle.

Bestehende Regeln reichen aus

Auf Facebook schrieb der Bürgermeister am Sonntag: "Bei den Neuerkrankungen innerhalb der letzten sieben Tage liegen wir, bezogen auf 100.000 Einwohner, bundesweit aktuell auf Platz 2 hinter Würzburg. Morgen (Montag) werden wir wahrscheinlich Würzburg überholen. Trotzdem gehen wir weiter davon aus, dass die bestehenden Regeln im Stadtgebiet ausreichen, um die weitere Ausbreitung der Krankheit wirksam zu begrenzen."