Bürgermeister in U-Haft – Caritas-Stiftung Seeg will Neuanfang

Wegen Betrugsvorwürfen ist das Seniorenheim in Seeg in die Schlagzeilen geraten. Während der Bürgermeister der Gemeinde in Untersuchungshaft sitzt, will die Caritas-Stiftung Seeg jetzt ihre Auflösung stoppen und mit einem neuen Vorstand weitermachen.