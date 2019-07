Nicht der erste Fall

In Aidenbach kam es in letzter Zeit öfter zu Vandalismus. Besonders betroffen waren bislang der Rathaushof und der Bereich beim Volksfestplatz. Eine Gruppe Jugendlicher hinterlasse hier regelmäßig Müll, Beschädigungen, Vandalismus, heißt es in einer Mitteilung des Marktes.