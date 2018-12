Bürgerlift: Genossenschaft soll Skigebiet bei Missen retten

30.000 Besucher zählte das kleine Skigebiet auf der Thaler Höhe bei Missen-Wilhams im letzten Jahr, bis aus Oberschwaben kommen Vereine und Schulen dorthin. Doch weil es den nebenberuflichen Betreibern zu viel wird, droht dem Traditions-Skigebiet das Aus. Rettung in letzter Minute soll nun eine Genossenschaft bringen. Heute Abend informieren die Verantwortlichen über das Projekt "Bürgerlift".

Für die Betreiber ist die Grenze erreicht

Die Idee: Gemeinsam sollen die Bürger von Missen das Skigebiet vor der Haustür am Leben halten. Denn so wie bisher kann es für Andreas Schmid und die anderen nebenberuflichen Betreiber nicht mehr weitergehen. Schmid kennt das Skigebiet seit Jahrzehnten und hat selbst dort Skifahren gelernt. 16 Winter lang hat er sich um den Lift gekümmert, doch inzwischen sind seine Grenzen überschritten.

7-Tage-Woche für die Liftbetreiber

Der komplette Betrieb lief neben dem normalen Job. Die Betreiber waren bisher immer nur Pächter der Anlage, eine 7-Tage-Woche war für sie jeden Winter normal. Den Lift einfach aufgeben wollten sie trotzdem auf keinen Fall. Denn wie viele in Missen hängen auch die Betreiber sehr an ihrem kleinen Skigebiet.

Bürger sollen Anteile am Skilift kaufen

Um ihn zu retten, soll aus dem Skilift jetzt ein Bürgerlift werden. In Absprache mit der Gemeinde wurde dafür eigens eine Genossenschaft gegründet. Möglichst viele Unterstützer sollen nun Anteile kaufen. So soll genug Geld zusammenkommen, um den Skilift den Besitzern abzukaufen. Dann soll der Lift modernisiert und fit für die Zukunft gemacht werden, so Vorstand Aron Holterman.

"Das ist unser Ziel, dass wir zusammen den Lift betreiben und erhalten wollen für die nächsten Jahre und eine kreative Alternative schaffen wollen, für eine Ganzjahresnutzung." Aron Holterman

Ein Viertel der Anteile ist bereits verkauft

1.000 Euro kostet ein Anteil. Als Dividende bekommen die Genossenschaftler fünf Ski-Tageskarten pro Jahr umsonst. Reich wird man durch die Genossenschaft sicher nicht, sagt Bürgermeister Hans-Ulrich von Laer. Es geht einfach darum, das kleine Skigebiet zu erhalten.

"Wenn so ein Lift erst einmal ein Jahr steht oder zwei, dann ist es schwierig, es wieder zu beleben. Wenn wir die nächsten zehn Jahre diesen Lift hier laufen lassen können, dann haben wir unsere Hausaufgaben gemacht und ich bin sehr zuversichtlich." Bürgermeister Hans-Ulrich von Laer

Mit der bisherigen Resonanz auf die Genossenschaftsidee ist auch Vorstand Aron Holterman nach gut drei Wochen sehr zufrieden – rund ein Viertel der Anteile ist bereits weg. Bei der Infoveranstaltung am Abend wollen die Genossenschaftler nun möglichst viele Missener für ihren Bürgerlift begeistern.