Bürgerinitiative will Abriss des Kepler-Areals verhindern

Bündnis schaltet Verwaltungsgericht ein

Das "Bündnis Zukunft Kepler Areal" will vor Gericht gegen die Abrisspläne vorgehen. Das Bündnis hat deshalb einen Antrag auf einstweilige Anordnung beim Verwaltungsgericht der Stadt Regensburg eingereicht. In den nächsten zwei Wochen werde darüber entschieden, so die Initiatoren.