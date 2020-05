13.05.2020, 19:43 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Bürgerinitiative protestiert gegen Reaktivierung von Steinbruch

Ein Steinbruch-Besitzer will in einem ehemaligen Steinbruch in Gefrees wieder Granit abbauen. Die umliegenden Gemeinden sehen in dem Areal ein schützenswertes Biotop. Eine organisierte Bürgerinitiative will den angestrebten Abbau verhindern.