Bürgerinitiative protestiert gegen neue Bahntrasse Augsburg-Ulm

In 26 Minuten soll es künftig mit dem ICE von Augsburg nach Ulm gehen. Bislang sind es 40 Minuten. Vier Varianten verfolgt die Bahn dafür. Bei allen setzt die Bahn zu erheblichen Teilen auf einen Neubau. Vier Gleise soll die neue Trasse haben – so wie zwischen München und Augsburg und zwischen Ulm und Stuttgart. Die Bürgerinitiative Schwabentrasse, kurz BISCHT, dagegen fordert, auf einen Ausbau der bestehenden Strecke zu setzen.

Deutschlandtakt der Bahn soll Großstädte besser verbinden

Hintergrund der Ausbau-Pläne ist der sogenannte "Deutschlandtakt". Dessen Ziel ist es, große Städte durch Fernzüge zu verbinden, die verlässlich alle halbe Stunde verkehren. Das 26-Minuten-Ziel hält Herbert König, der ehemalige Geschäftsführer des Augsburger Verkehrsverbundes, vor diesem Hintergrund für überambitioniert. Vor den rund 500 Teilnehmern der Kundgebung in Bibertal argumentierte er, auch bei etwas mehr als den von der Bahn anvisierten 26 Minuten seien keine wesentlichen Anschlüsse gefährdet.

König kritisierte auch die Dimension der neu geplanten Trasse. Die Zahl der Nah- und Fernzüge werde künftig nur geringfügig zunehmen, ein durchgehender Ausbau mit vier Gleisen zwischen Augsburg und Ulm sei daher nicht notwendig. Skeptisch äußerte sich König zudem bezüglich der veranschlagten Bauzeit für das Projekt: "Fünf Jahre für eine neue Strecke zwischen Ulm und Augsburg sind unglaubwürdig, wenn man bedenkt, dass der Bau der ähnlich langen Verbindung zwischen Ulm und Wendlingen zwölf Jahre gedauert hat", so König.

BISCHT simuliert Lärm an Bahntrasse

Um den Lärm einer Bahntrasse zu veranschaulichen, ließ die Bürgerinitiative alle acht Minuten das Geräusch eines vorbeifahrenden Zuges über Lautsprecher abspielen. Die Redner wurden dabei mehrmals unterbrochen. Ein großer Scheinwerfer leuchtete auf einen benachbarten Hügel, um so die Dimension einer möglichen Bahnbrücke zu veranschaulichen. Landwirt Karl-Martin Wolf äußerte sich besorgt über eine mögliche Zerschneidung seiner Felder für die Neubaustrecke. Er befürchtet erheblichen Mehraufwand bei der Bewirtschaftung.

Politiker in der Region stehen hinter dem Neubauvorhaben

Alexander Engelhard, Bundestagsabgeordneter der CSU, versprach die Kritik der Bürgerinitiative mit nach Berlin zu nehmen. Er werde das Thema in die entsprechenden Gremien einbringen, um dort die beste Lösung zu finden. Weil er selbst Landwirt und Müller sei, könne er die Probleme gut verstehen.

Viele Politiker in der Region befürworten das Neubauprojekt der Bahn zwischen Augsburg und Ulm. Die Landräte der betroffenen Landkreise sowie Augsburgs Oberbürgermeisterin hatten ihre Unterstützung in einer gemeinsamen Erklärung bekräftigt. Sie haben aber auch Erwartungen an die Bahn. Günzburgs Landrat Hans Reichhart etwa forderte in der Vergangenheit, auch die Wünsche der Anlieger zu berücksichtigen, etwa im Hinblick auf Tunnel oder auf das Thema Lärmbelastung.