vor 17 Minuten

Bürgerinitiative protestiert gegen ICE-Werk bei Wendelstein

Die Einwohner von Wendelstein sind strikt gegen die Ansiedlung eines großen ICE-Werks in ihrer Nachbarschaft. Sie fürchten starken Lärm und den Verlust großer Waldflächen. In einem offenen Brief bitten sie Ministerpräsident Markus Söder um Hilfe.