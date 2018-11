23.11.2018, 16:43 Uhr

Bürgerinitiative macht mobil gegen Neubau-Pläne am Fichtelsee

Das Hotel am Fichtelsee soll ein neues Bettengebäude und einen Wellnessbereich bekommen. Die Wasserwacht will eine neue Rettungsstation am Ufer bauen. Eine neugegründete Bürgerinitiative fordert nun den sofortigen Stopp der Planungen.