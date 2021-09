Bürgerinitiative kämpft gegen Bauschuttdeponie Babensham

Die Bürgerinitiative Wasserburger Land will einen Bürgerentscheid erreichen, mit dem die Gemeinde verpflichtet werden soll, alle rechtlich zulässigen Mittel zu nutzen, um die geplante Bauschutt-Deponie zu verhindern.

Am Dienstag überreichten deshalb Vertreter der Bürgerinitiative die Listen mit insgesamt 380 Unterschriften an die Gemeinde. Die notwendige Anzahl der Unterschriften sei innerhalb von drei Tagen gesammelt worden, der Widerstand der Bürger gegen dieses unsinnige Projekt sei stärker denn je, so die Initiatoren.

Gegner der Bauschuttdeponie: 13 gefährliche Abfallarten

Die Firma Zosseder plant oberhalb der Stadt Wasserburg in Odelsham eine Bauschuttdeponie in einer ehemaligen Kiesgrube. Eine Deponie sei notwendig, der Bedarf dafür gegeben. Bauschutt werde viele Kilometer in andere Regionen transportiert, argumentiert das Unternehmen.

Die Bürgerinitiative hält dagegen – von den 30 beantragten Abfallarten seien 13 als gefährlich eingestuft. Ob die Bauschuttdeponie kommt oder nicht, darüber entscheidet die Regierung von Oberbayern.