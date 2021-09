Bürgerinitiative kämpft für Erhalt der Chirurgie in Ebern

Die Bürgerinitiative "Rettet unser Krankenhaus" aus Ebern im Landkreis Haßberge hat eine Petition an den Landtag verfasst und an alle zuständigen Abgeordneten und örtliche Mandatsträger verschickt. Darin fordert sie einen Aufschub der Schließungspläne der Chirurgie in Ebern und die Aufnahme von neuen Gesprächen, um die Abteilung doch noch zu retten. Außerdem haben die Aktivisten nach eigenen Angaben über 6.000 Unterschriften gesammelt.

Geringe Auslastung und hohes Defizit

Der Grund: im Krankenhaus Ebern wird die chirurgische Abteilung zum Jahresende geschlossen. Das hat der Verwaltungsrat des Landkreises Haßberge im März 2021 beschlossen. Ursache für die Schließung, so heißt es, seien fehlende Patientenzahlen und ein Defizit von 685.000 Euro im Coronajahr 2020. Die chirurgische Abteilung in Ebern sei schon vor Corona nicht ausgelastet gewesen, sagt Wilfried Neubauer, der Vorstand der Haßberg-Kliniken. Der Landkreis bemühe sich stattdessen aktuell um die Schaffung von Kurzzeitpflegeplätzen in Ebern und Zeil, die dringend benötigt würden.

Bürgerinitiative will ortsnahe Versorgung erhalten

Die Bürgerinitiative "Rettet unser Krankenhaus" pocht dennoch auf den Erhalt der Chirurgie. Ohne sie würden im Krankenhaus Ebern keine Notfälle mehr in den Abend- und Nachtstunden sowie am Wochenende behandelt, klagt deren Sprecher Ralf Kestel. Patienten müssten stattdessen künftig nach Haßfurt, Bamberg oder Coburg ausweichen. Die Bürgerinitiative hält das für viele Menschen für unzumutbar, weil etwa bei einer Schnittverletzungen oder einem Sportunfall Fahrten von über 30 Minuten notwendig würden.