Bürgerinitiative gegen umstrittenes Gewerbegebiet in Himmelkron

Die Gemeinde Himmelkron im Landkreis Kulmbach soll ein 24 Hektar großes Gewerbegebiet bekommen. Das scheint zumindest der Wunsch aus dem Rathaus zu sein – nicht aber der von einigen Himmelkroner Bürgern. Die Stimmung in der Gemeinde ist gespalten.

Unterschriftenaktion gegen Gewerbegebiet in Himmelkron

Anfang Oktober hatte sich die Bürgerinitiative "Nein zum weiteren Gewerbegebiet in Himmelkron" gegründet. Gestern Abend hat die Bürgerinitiative nun bei einer Versammlung eine Unterschriftenaktion gestartet. Mitte Dezember soll sie dem Bürgermeister und dem Gemeinderat übergeben werden, so Wilhelmine Denk von der Bürgerinitiative.

Bürgerinititative ist gegen Flächenfraß

Knapp 70 Himmelkroner waren am Abend gekommen und haben unterschrieben. "Wir wollen nicht Verhinderer sein. Aber wir wollen ein klares Zeichen gegen den ausufernden Flächenfraß in Himmelkron setzen", so Denk. Das Himmelkroner Gewerbegebiet an der B303 und an der A9 sei mittlerweile ausreichend gewachsen. "Wir haben alles da, vom Super- bis zum Erotikmarkt", sagt Denk weiter.

Problem von Überschwemmungen

Wenn es stark regnet, könnte die Flächenversiegelung außerdem zu Überschwemmungen im Tal des nahem Weißen Mains führen. Davon seien auch die weiter flussabwärts liegenden Gemeinden betroffen, hieß es am Abend. Die Bürgerinitiative befürchtet außerdem wachsende Lärmbelästigung durch zusätzlichen Lkw-Verkehr.