Bürgerinitiative fordert Erhalt des Hersbrucker Krankenhauses

Die Bürgerinitiative wehrt sich in einem Brief an Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) und Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) gegen eine Verlagerung der Betten des Hersbrucker Krankenhauses ins 14 Kilometer entfernte Lauf an der Pegnitz.

Bezug auf Koalitionsvertrag

In dem Brief, der dem Bayerischen Rundfunk vorliegt, nimmt die Bürgerinitiative auf entsprechende Stellen im Koalitionsvertrag Bezug: „Wir werden auch künftig flächendeckend eine qualitativ hochwertige Krankenhausversorgung sicherstellen. Wir wollen unsere Krankenhausstrukturen erhalten und bedarfsgerecht weiterentwickeln“, heißt es dort. Weiter wird zitiert: „Mit gezielten Strukturförderprogrammen (… kleine Krankenhäuser) werden wir auch in ländlichen Räumen eine wohnortnahe Krankenhausversorgung sicherstellen. Wie wollen die kleinen Standorte erhalten und weiterentwickeln…“.

Forderung: Beschluss soll zurückgenommen werden

Bezugnehmend auf diese Passagen im Koalitionsvertrag fordert die Bürgerinitiative die Politiker auf, den Beschluss des Krankenhausplanungsausschusses vom 9. Mai zurückzunehmen. In dem Ausschuss war eine Verlagerung nach Lauf an der Pegnitz beschlossen worden. Der Brief endet mit der Bitte, bis 14. Dezember 2018 die Forderungen der Hersbrucker Initiative im Sinne des Koalitionsvertrags umzusetzen.

In diesem Zusammenhang weist Angelika Pflaum von der Bürgerinitiative auch darauf hin, dass im Frühjahr bei einer Demonstration gegen die Schließung des Klinikums in Nürnberg Unterstützer-Unterschriften auf einem Herz gesammelt wurden. Auf diesem Herz habe unter vielen anderen auch Hubert Aiwanger unterschrieben.

Bürgerinitiative will Aiwanger in die Pflicht nehmen

Die Bürgerinitiative will Hubert Aiwanger nun an seine geleistete Unterschrift für den Erhalt des Hersbrucker Krankenhauses erinnern. Falls Aiwanger bis zum 14. Dezember nicht auf den Brief reagiere, sei es auch kein Problem für die Bürgerinitiative nach München zu fahren und das Herz samt Aiwangers Unterschrift dem Freien Wähler Chef zu zeigen, so Pflaum. Die Menschen, erklärt Angelika Pflaum, würden den Koalitionsvertrag sehr ernst nehmen. Man werde Aiwanger in die Pflicht nehmen, sein Versprechen zu halten.