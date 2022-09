Bürgerinitative gegen neuen Bebauungsplan an Lohengrin Therme

An einem Bauzaun direkt neben dem Schild "Eremitenhof", einem Bayreuther Stadtteil, befestigen Stefan Sperner und Sybille Venter mit Kabelbindern ein großes Plakat. Darauf steht "70.000 m² Flächenfraß, jetzt auch in Seulbitz". Auf einem anderen ist zu lesen "Darf es noch ein Stockwerk mehr sein?" oder "Lieber Luxusgäste im Whirlpool statt Kinder im Schwimmkurs?!"

Das Ziel der Aktion: Aufmerksamkeit erregen und auf die Bebauungspläne rund um die Lohengrin Therme hinweisen. Knapp 20 solcher Plakate mit unterschiedlichen Aufschriften und 2.500 Flyer verteilen die Mitglieder einer Bürgerinitiative aktuell im östlichen Teil der Stadt.

Bebauung ja, angedachte Dimension nein

Anlass sind die neuen Bebauungspläne für das Areal rund um die Lohengrin Therme. Ein österreichischer Investor will dort ein vierstöckiges Hotel und 27 Chalets bauen. Und auch die DRV-Reha-Klinik plant einen Umzug aus Bischofsgrün nach Bayreuth auf das Gelände. Dazu sollen die bestehenden Parkplätze vermehrt werden. Dies sei insgesamt deutlich mehr und vor allem auch höher, als der bisher gültige Bebauungsplan vorsehe, den es seit 1997 gibt, so die Kritik der BI. Der seit 25 Jahren bestehenden Plan, der unter anderem auch ein Kurhotel vorsieht, wird von den Mitgliedern der Bürgerinitiative durchaus unterstützt. Die Dimension, die die neuen Pläne mittlerweile angenommen haben, hingegen nicht.

"Gegen Wohnhäuser haben wir gar nichts. Und wenn sie den Bebauungsplan von 1997 umsetzen, hören wir sofort auf." Harald Herbell, Mitglied der Bürgerinitiative Seulbitz-Eremitenhof

Kritik: Keine Transparenz, fehlende Informationen

Viele Anwohner würden gar nicht wissen, was alles geplant sei, so Sabine Erber-Hass. Das sei beim Verteilen der Flyer in Gesprächen immer wieder deutlich geworden. "Transparenz ist Fehlanzeige, auch konkrete Informationen zur Bebauung gibt es nicht", so Erber-Hass. Ihre Kritik: Die Informationen seitens der Stadt kämen nur Stück für Stück. Im April wurden die Anwohner der Stadtteile Seulbitz und Eremitenhof zwar zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. "Allerdings an einem Freitag um zwölf Uhr", so Erber-Hass. Die Art und Weise, wie Investor, Stadt und Stadtwerke die neuen Pläne rund um die Lohengrin Therme präsentiert hatten, hatte sie letztlich dazu gebracht, sich für eine Bürgerinitiative stark zu machen.

Unzeitgemäßer Flächenverbrauch

Die Mitglieder der BI kritisieren nicht nur die Verdopplung der Bauten, sondern auch den damit verbundenen Flächenfraß, das zunehmende Verkehrsaufkommen im ohnehin engen Nadelöhr Eremitenhof und den fehlenden Nutzen für die Bürger und Bürgerinnen. Die Stadtteile Seulbitz und Eremitenhof seien zudem ländlich geprägt. Viele Landwirte betreiben hier ihre Höfe. Rund 70.000 Quadratmeter würden für die Pläne versiegelt werden und auch Verlust landwirtschaftlich nutzbarer Fläche bedeuten, so die BI-Mitglieder. Das sei keine moderne Städteentwicklung in diesen Zeiten, so die Kritik der BI. Zumal sich die Landesregierung für eine deutliche Reduzierung des Flächenverbrauchs ausgesprochen habe. "Bayreuth sollte lieber zeigen, dass es nicht provinziell ist, sondern in die Zukunft schaut", so die einhellige Meinung der BI-Mitglieder.

Stadt soll attraktiver werden

Die Argumente der Stadt für den neuen Bebauungsplan: Bayreuth solle dadurch attraktiver werden für Touristen. Ein Besuch im Hotel mit Bademantelgang in die Therme, dazu ein Golfplatz und die Eremitage in unmittelbarer Nähe solle Gäste locken. Auch die defizitäre Therme soll im Rahmen der Pläne modernisiert werden. Unter anderem durch einen größeren Saunabereich, ein neues Lichtkonzept und ein neues Bistro. Dass durch Chalets und Reha-Klinik aber mehr Gäste in die Therme kommen, bezweifeln die BI-Mitglieder: "Die Klinik hat ihr eigenes Schwimmbad und die Chalets Whirlpools und Saunen. Der angebliche Mehrwert für die Therme ist da fraglich", so Erber-Hass.

Ziel der BI: Vor Bauausschuss für Thema sensibilisieren

Die Bebauungspläne an der Lohengrin Therme werden voraussichtlich noch im September Thema im Bauausschuss sein. Bis dahin wollen die Mitglieder der Bürgerinitiative weiter versuchen, Anwohner und Bayreuther dafür zu sensibilisieren. "Wir verstehen uns als Stimme der Bürger und fordern die Verantwortlichen der Stadt auf, unsere Bedenken und Stellungnahmen ernst zu nehmen", so die BI-Mitglieder.