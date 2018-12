Bürgerhaus Hammelburg: kein Konsens zur Gestaltung in Sicht

Unter anderem wegen der Baukosten ist der erste Architekturentwurf für das neue Bürgerhaus am Hammelburger Marktplatz abgelehnt worden - in einem Bürgerentscheid parallel zur Landtagswahl am 14. Oktober. Und eben dieses Votum, das wurde nun bei der gut besuchten Bürgerversammlung am Mittwochabend in der Grundschule am Mönchsturm deutlich, erweist sich nun als Hemmschuh.

Bürgerhaus: kleinerer Bau könnte das Projekt verteuern

Die Forderung nach einer Reduzierung der Baukosten von aktuell rund 7,2 Millionen Euro ist mit dem Entscheid für ein Jahr bindend, ebenso die Mehrheit für eine andere optische Gestaltung. Doch nach einer Darstellung aller Fakten könnte es sogar noch teurer werden, wenn kleiner und damit vermeintlich kostengünstiger gebaut wird. Dann müsste nämlich für viel Geld von vorne geplant werden - und es ist nicht sicher, ob Zuschüsse von jetzt 90 auf 60 Prozent sinken. Außerdem steigen die Baupreise rasant.

Stadtrat Hammelburg muss entscheiden, wie es weitergeht

Als Kompromiss hat der beauftragte Architekt vorgerechnet, mit einem Verzicht auf 100 Quadratmeter für die Bibliothek allenfalls 200.000 Euro einzusparen. Vertretern der Bürgerinitiative gegen den bisherigen Entwurf war das nicht genug, andere Bürger wollten auf keinen Quadratmeter verzichten und forderten, binnen Jahresfrist die bisherigen Pläne umzusetzen. Jetzt muss sich der Stadtrat für eine der Varianten entscheiden.