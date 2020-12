Bürgerforum Fürholzen: Lieferservice für Weihnachtsplätzchen

In Fürholzen im Landkreis Freising gibt es heuer zum ersten Mal einen Plätzchen-Lieferservice. Die Idee wurde in der Not geboren: Normalerweise verkauft das Bürgerforum Fürholzen seine Plätzchen an einem Stand beim Christkindlmarkt in Neufahrn. Dieser wurde heuer aber wegen Corona abgesagt. Die Mitglieder haben sich davon jedoch nicht entmutigen lassen und so viel gebacken wie eh und je.

Plätzchenlieferung mit Abstands- und Hygieneregeln

Die Plätzchen wurden – immer 250 Gramm – in fast 100 Tütchen gepackt für die Kunden, die "coronakonform" versorgt werden: Bestellen konnten sie telefonisch, geliefert wird an die Haustür - mit allen Abstandsregeln und auf Wunsch auch ganz kontaktlos: Man kann das Geld einfach vor die Tür legen.

Einnahmen kommen dem Dorf zugute

Die Kunden, darunter viele Stammkunden vom Christkindlmarkt, reagieren begeistert. Zugleich kommt Geld in die Kasse des Bürgerforums, das sich um die Ortsverschönerung kümmert: zum Beispiel um Sitzbänke, Begrüßungsschilder an den Zufahrten nach Fürholzen, neue Spazierwege. Somit hat letztlich das ganze Dorf etwas von der kreativen Plätzchen-Aktion.