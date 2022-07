Bürgerfest und Altstadtfest: Polizei in Oberfranken zieht Bilanz

In den Innenstädten von Bayreuth und Kulmbach ist beim Bürgerfest und Altstadtfest in den vergangenen beiden Tagen und Nächten ausgelassen gefeiert worden. Vor allem aufgrund von Gewalt in Verbindung mit Alkohol musste die Polizei mehrfach eingreifen. Kurz vor Ende der beiden Feste, die noch bis heute laufen, hat die Polizei eine erste Zwischenbilanz gezogen.

Schlägerei am Ehrenhof in Bayreuth

Demnach wurden die Beamten in Bayreuth alleine am Samstagabend und in der Nacht zum Sonntag zu 50 Einsätzen gerufen. Gegen Mitternacht kippte die ausgelassene Stimmung, aus den einst verbalen Auseinandersetzungen wurden zunehmend Handgreiflichkeiten, heißt es im Polizeibericht. Zudem gerieten am Ehrenhof zwei Personengruppen aneinander, ein Beteiligter musste vorsorglich ins Krankenhaus. Beleidigungen, Körperverletzung und ein Betrunkener, der gegen eine Tür in der Kanalstraße geknallt ist und dadurch den Hausalarm auslöste, waren weitere Einsatzgründe.

Verkehrsunfall im Industriegebiet

Kurz vor 2 Uhr überschlug sich zudem ein Auto bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Auto in der Sophia-Kolb-Straße und landete auf dem Dach. Die beiden Insassen erlitten leichte Verletzungen und wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest bei der Unfallverursacherin zeigte einen deutlichen Alkoholwert.

Prellungen und Platzwunden in Kulmbach

In Kulmbach musste die Polizei am Freitag und Samstag überwiegend nach Mitternacht eingreifen. Nach einer Schlägerei erlitten zwei Personen Prellungen und Platzwunden, ein minderjähriger Haupttäter wurde in Gewahrsam genommen und auf der Dienststelle seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Außerdem sprach die Polizei mehrere Platzverweise aus, woraufhin ein 24-Jähriger die Polizei beleidigte und in der Ausnüchterungszelle landete.