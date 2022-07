Bürgerfest und Altstadtfest: Bayreuth und Kulmbach feiern

Nach zwei Jahren Corona-Pause wird wieder gefeiert – zeitgleich beim Kulmbacher Altstadtfest und dem Bayreuther Bürgerfest. Die Innenstädte verwandeln sich dann für das komplette Wochenende in Partymeilen. Die Freude ist enorm und dementsprechend auch das Motto in Bayreuth: "Endlich wieder Bürgerfest".

Bayreuther Bürgerfest: Tanzgruppen und Künstlermarkt

Um Punkt 17.00 Uhr wird Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU) am Freitag das 43. Bürgerfest eröffnen. Der Abend steht dann ganz im Zeichen der Livemusik und DJs, die auf verschiedene Bühnen in der Innenstadt verteilt sind. Am Samstag werden tagsüber auf der Hauptbühne zahlreiche Tanzgruppen unterschiedlicher Vereine und Tanzformationen aus Bayreuth zu sehen sein, bevor sich die Stadt dann wieder in eine Feiermeile verwandelt. Am Sonntag soll es zum Abschluss traditionell auch in diesem Jahr wieder einen Künstlermarkt geben.

Kulmbacher Altstadtfest: Tradition seit 1979

Nur gut 20 Kilometer entfernt findet zeitlich ein weiteres großes Fest statt. Seit 1979 schon ist es Tradition, dass immer am ersten Juli Wochenende in Kulmbach das Altstadtfest gefeiert wird. Tausende pilgern dann in den historischen Stadtkern. Den Startschuss gibt am Freitagabend um 17.30 Uhr Oberbürgermeister Ingo Lehmann (SPD). Drei Tage und drei Nächte lang verwandelt sich Kulmbach dann in eine Tanz-und Festbühne.