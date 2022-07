Bürgerfest: Landtag und Staatsregierung danken Corona-Helfern

"Ihre Aufgaben haben sich für uns alle als überlebensnotwendig erwiesen." Mit diesen Worten hat Landtagspräsidenten Ilse Aigner gestern Abend die Helferinnen und Helfer der Corona-Pandemie empfangen. Eingeladen hatten die Staatsregierung und der bayerische Landtag.

130.000 Menschenleben gerettet

Unter den Gästen war zum Beispiel Melissa Wagner vom bayerischen Roten Kreuz: Im Landkreis Tirschenreuth hatte sie vor zwei Jahren ein Impfzentrum mitaufgebaut. Innerhalb von zwei Monaten stand es, erzählt die Oberpfälzerin. "Am Anfang hatten wir keine Räumlichkeiten, kein Inventar, kein Personal, kein Material und das musste man alles herstellen, die ganze Logistik, innerhalb kürzester Zeit. Wir haben nur gearbeitet".

Insgesamt kamen gestern rund 3.000 Helferinnen und Helfer zu dem Empfang auf Schloss Schleißheim: Ärzte, Pfleger, Polizisten oder Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, Laboren und Gesundheitsämtern. Man könne diesen Menschen nicht genug danken, sagte Ministerpräsident Markus Söder. "Ohne die vielen Menschen, die hier sind und die anderen geholfen haben, hätten wir diese Pandemie nie geschafft." Nach Schätzungen des Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) haben die Helferinnen und Helfer 130.000 Menschenleben gerettet.

Zum Artikel "Corona plus Hitzewelle: Fürther Notaufnahme am Limit"

Hohes Infektionsrisiko

In dieser Zeit wurden Menschenleben nicht nur gerettet, sondern auch geboren. Karin Mittermayer-Ruppert aus Straubing hat als Hebamme werdende Mütter betreut, die mit dem Corona-Virus infiziert waren. Für sie eine "ganz, ganz furchtbare" Erfahrung. "Die Frauen waren verunsichert, was passiert mit dem Babies."

Auch Florian Ferschmann und Valentin Clemente vom Roten Kreuz haben sich dem Infektionsrisiko ausgesetzt: Als im Landkreis Mühldorf, wo die Inzidenz zwischenzeitlich bei über 1.000 lag, die Intensivbetten ausgingen, halfen die beiden, Patienten in andere Krankenhäuser zu verlegen und betreuten sie während der Fahrten medizinisch.

"In Vollschutz mit Anzug, FFP3-Maske, sich da wirklich stundenlang in einen Rettungswagen hinten reinzusetzen und schwersterkranke Covid-Patienten zu betreuen."

Aigner: Schicksale, die keine Verharmlosung dulden

Trotzdem - eine Zahl, die bleibt, sind 25.000 Corona-Tote in Bayern. Die Pandemie sei bis heute verbunden mit Leid, Einsamkeit und Verlusten, sagte Landtagspräsidentin Ilse Aigner am Abend. "Das sind Schicksale, die keine Verharmlosung dulden." Corona sei aber auch ein Stresstest für unsere Gesellschaft und für unsere Demokratie, so Aigner.

"Und es kommen ja immer wieder neue Situationen hinzu, jetzt haben wir alleine in den letzten drei, vier Monaten schon wieder viele Flüchtlinge aus der Ukraine", ergänzt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Und auch jetzt seien es vielfach wieder die gleichen, die mithelfen, die wieder unter einer besonderen Belastung stehen und trotzdem nicht hingeworfen haben.