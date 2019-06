Bürgerfest 2019: Regensburger feiern drei Tage bei Sonnenschein

Das Bürgerfest sei ein "sehr friedliches, sehr entspanntes Fest" in sehr schöner Atmosphäre, sagte Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) bei der offiziellen Pressekonferenz am Sonntagnachmittag - und schob gleich nach: "Ein sehr gelungenes Bürgerfest."

"Von der Stimmung her, vom kulturellen Angebot, von dem, was so an den verschiedenen Plätzen geboten ist und auch von den Leuten, was die für Stimmung ausstrahlen, bin ich sehr zufrieden." Gertrud Maltz-Schwarzfischer

Genaue Besucherzahlen gibt es nicht

Beim größten Kulturfest Ostbayerns waren seit Freitag täglich zehntausende Menschen in der Stadt unterwegs. Genaue Zahlen wollten die Stadtverantwortlichen aber mit Blick auf die zahlreichen Veranstaltungen an den verschiedensten Orten aber nicht machen. Insgesamt wurden an 30 Spielorten 380 Veranstaltungen und 700 Stunden Programm geboten. Auch der Bayerische Rundfunk war mit einer Bühne in Stadtamhof vertreten. Dazu waren 340 Stände und Buden in der Altstadt und in Stadtamhof aufgeboten. Auch die Regensburger Partnerstädte waren vertreten, was Maltz-Schwarzfischer besonders hervorhob. "Das freut mich besonders, weil das gelebte Partnerschaft ist."

Großeinsatz für Stadtreinigung

Kulturreferent Klemens Unger dankte allen Beteiligten aus der Stadtverwaltung: von Kulturamt über Ordnungsamt bis hin zu den Mitarbeitern der Stadtreinigung, die insbesondere morgens viel zu tun hatten und dabei in diesem Jahr vor allem mit einer Flut an leeren Flaschen konfrontiert waren, worüber sich Unger auch persönlich ärgerte.

Hitzeeinsätze für Sanitäter

Die medizinischen Helfer - 55 waren im Festgebiet im Einsatz - hatten etwas mehr als im Vorjahr zu tun: Grund war vor allem das Wetter. Bei hochsommerlichen Temperaturen machte bei dem einen oder anderen Besucher der Kreislauf nicht mehr richtig mit. Vor allem am Sonntag stieg bei Werten von deutlich über 30 Grad im Schatten die Zahl solcher Patienten noch einmal an.