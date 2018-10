Bürgerentscheide und eine Bürgermeisterwahl in Oberbayern

In Ampfing im Landkreis Mühldorf am Inn haben die Bürger nicht nur an der Landtagswahl teilgenommen, sondern auch einen neuen Bürgermeister gewählt. Mit 57,33 Prozent der Stimmen konnte sich der CSU-Mann Josef Grundner gegen Rainer Stöger von den Grünen und Rainer Himmelsbach von der SPD durchsetzen. Stöger erhielt 23,05 Prozent und Himmelsbach 19,62 Prozent.

Die Wahlbeteiligung lag bei 68,34 Prozent. Der bisherige Bürgermeister Ottmar Wimmer (CSU) war Ende Juli aus privaten Gründen zurückgetreten. Seitdem hatte seine Stellvertreterin Gabriele Herian (CSU) das Amt.

Bürgerentscheid Aschau: Sporthallen-Gegner setzen sich durch

Die Ergebnisse der diversen Bürgerentscheide in Oberbayern liegen aufgrund der vorrangigen Auszählung der Landtagswahl-Ergebnisse bisher nur teilweise vor. Beim Bürgerentscheid in Aschau im Chiemgau im Landkreis Rosenheim haben sich 54,47 Prozent der Wählerinnen und Wähler dafür ausgesprochen, dass eine kleinere und günstigere Sporthalle gebaut wird. Damit werden die bisherigen Planungen für den Neubau gestoppt. Bislang war eine neue Sporthalle für 7,5 Millionen Euro geplant.

Bewohner wollen "rein funktionale Sporthalle"

Mit dem Bürgerentscheid hat sich nun eine Mehrheit für eine "rein funktionale Sporthalle" ausgesprochen. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 70 Prozent.

Bürgerentscheid Riedering: Bürger stimmen für Supermarkt-Neubau

In Riedering, ebenfalls im Landkreis Rosenheim, haben sich die Bürger für den Neubau eines Supermarktes ausgesprochen. Beim gestrigen Bürgerentscheid haben sie für den Bewerber Edeka gestimmt, der bei der Stichfrage mehr Stimmen erhielt als Mitbewerber Rewe. Bebaut wird nun das Grundstück von Riedering Richtung Mitterfeld am Ortsausgang rechts.

Weitere Bürgerentscheide in Oberbayern

In Penzberg im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau konnten die Bürger über den Neubau eines Hotels im Außenbereich in der Nähe des Golfplatzes am sogenannten Gut Hub entscheiden. Außerdem ging es in dem Bürgerentscheid um den Neubau eines Hallenbades und die Sanierung eines Wellenbades.

In Tyrlaching im Landkreis Altötting ging es beim Bürgerentscheid darum, ob das Schulhaus erhalten werden soll oder nicht. In Grafing bei München im Landkreis Ebersberg lautete die Frage, wie groß der Weihnachtsmarkt am Marktplatz werden soll. In Windach im Landkreis Landsberg am Lech stand die Notwasserversorgung im Fokus und ob man sie sich mit anderen Gemeinden teilen will. In Reichertshofen im Landkreis Pfaffenhofen ging es um den Rathausneubau.