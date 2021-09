Bürgerentscheide: Mobilfunkmast und Generationenpark kommen

Der Generationenpark bei Lenting kann gebaut werden. Das ist das vorläufige Ergebnis eines Bürgerentscheids von Sonntag. Mit einer Mehrheit von nur acht Stimmen entschieden sich die Bürger für den umstrittenen Generationenpark, eine Pflegeeinrichtung. Die Wahlbeteiligung lag bei 67,65 Prozent, das heißt, es stimmten 2.541 Menschen ab.

Baugegner sind enttäuscht über Ergebnis

Franz Reindl, Sprecher der Interessensgemeinschaft gegen das Bauprojekt, teilte auf BR-Anfrage mit, das Votum der Bürger zu akzeptieren: "Es ist enttäuschend, weil wir schon hofften, die Nase vorn zu haben. Aber wir akzeptieren das Ergebnis. Uns war vor allem wichtig, dass der Bürger entscheidet." Prinzipiell sei er für ein Pflegeheim. Am Projekt kritisiert die Interessengemeinschaft vor allem die isolierte Lage, die Zufahrtswege und dass sehr viel Baugrund dafür gebraucht wird.

Bürgermeister der Gemeinde, Christian Tauer (SPD), hätte sich ein eindeutigeres Ergebnis gewünscht, sagte er gegenüber dem BR: "Es ist schwierig bei einer so knappen Mehrheit. Die Rechtsaufsicht prüft, wie es weitergeht." Im Laufe des Tages soll entschieden werden, ob die Stimmen nachgezählt werde müssen. Bürgermeister Tauer, sowie alle Fraktionen im Gemeinderat befürworten das Projekt.

Kontroverse Diskussionen in Lenting

Der Generationenpark umfasst 90 Pflegeplätze in 85 Pflegeapartments für Patienten im vollstationären Pflegeheim. Es sind 80 Einzelzimmer und fünf Doppelzimmer geplant. Im Bereich "Betreutes Wohnen" sind 76 Wohneinheiten vorgesehen. Außerdem sind 13 barrierefreie Wohneinheiten im Generationenpark geplant. Hinzu kommen noch rund 140 Kfz-Stellplätze. In den vergangenen Monaten haben die Lentinger das Projekt kontrovers diskutiert.

Standort für Funkmast in Bockhorn bleibt

Bei einem weiteren Bürgerentschied in Oberbayern fiel die Entscheidung zugunsten der Befürworter aus: Die Wahlberechtigten in Bockhorn im Landkreis Erding haben entschieden, dass sich am beschlossenen Standort für einen Funkmast nichts ändert. 30,35 Prozent stimmten für Ja, 69,65 Prozent stimmten für Nein und somit gegen die Aufhebung des Gemeinderatsbeschluss. Die insgesamt circa 3.000 Wahlberechtigten konnten am Tag der Bundestagswahl ein drittes Kreuz für oder gegen den Standort im Mauggener Gewerbegebiet setzen.

Die Bürgerinitiative war nicht generell gegen einen neuen Mobilfunkmasten, aber gegen den Standort. Nach Meinung der Standort-Gegner, ließen sich mehrere Dörfer mit einem stabilem Funksignal versorgen, wenn der Funkmast etwa 100 Meter weiter am Waldrand stünde, so ein Sprecher.