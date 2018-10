Bürgerentscheide in Penzberg und anderswo in Oberbayern

Bei drei Bürgerentscheiden zu zwei verschiedenen Themen können die rund 13.000 Wahlberechtigten in Penzberg zusätzlich abstimmen. Es geht um ein Hotel und um das Wellenbad von Penzberg. Ein Investor möchte ein 4-Sterne-Hotel im Außenbereich in der Nähe des Golfplatzes am sogenannten Gut Hub errichten.

Seit vier Jahren kämpft der Stadtrat dafür, an dieser Stelle ein Baurecht für das gewünschte Hotel herzustellen, genauso lange kämpfen die Gegner des Projektes in einem sensiblen Naherholungsgebiet dagegen. Bürgermeisterin Elke Zehetner sucht jetzt die Entscheidung über die Bürger.

Beim Thema "Generalsanierung des Wellenbades aus den 70er Jahren" geht es um viel Geld. Sie soll rund 20 Millionen Euro kosten - genauso viel wie ein Neubau. Zankapfel dabei sind die 2 Jahre Bauzeit, in denen kein Schwimmbadbetrieb möglich ist.

Weitere Bürgerentscheide in Oberbayern

In Tyrlaching im Landkreis Altötting geht es beim Bürgerentscheid darum, ob das Schulhaus erhalten werden soll oder nicht. In Grafing bei München im Landkreis Ebersberg lautet die Frage, wie groß der Weihnachtsmarkt am Marktplatz werden soll. In Windach im Landkreis Landsberg am Lech steht die Notwasserversorgung im Fokus und ob man sie sich mit anderen Gemeinden teilen will. In Reichertshofen im Landkreis Pfaffenhofen geht es um den Rathausneubau. In Aschau im Chiemgau im Landkreis Rosenheim stehen Planung und Bau der Turnhalle in der Diskussion. In Riedering, ebenfalls im Landkreis Rosenheim, geht es darum, ob ein neuer Lebensmittelmarkt gebaut werden darf oder nicht.

Und in Ampfing im Landkreis München schließlich sind nicht nur Landtagswahlen und Bezirkstagswahlen, sondern zugleich auch noch Bürgermeisterwahlen.