Bürgerentscheide in Ostbayern: Was haben sie gebracht?

Waldsassen: Premiere für Bayern

Den ersten Bürgerentscheid in Bayern überhaupt gab es in Waldsassen im Landkreis Tirschenreuth. Im Dezember 1995 stimmten die Menschen dort über die Trassenführung einer geplanten Umgehungsstraße ab. Gebaut worden ist diese Straße bis heute nicht – obwohl die Waldsassener im Jahr 2009 zum gleichen Thema noch einmal einen Bürgerentscheid durchführten.

Landshut: Im Westen nichts Neues

Innerhalb von fünf Jahren haben die Landshuter zweimal zum gleichen Thema abgestimmt - und dabei bewiesen, dass sich der Bürgerwille ändern kann. 2012 haben sie den Bau einer Westtangente noch mehrheitlich abgelehnt. Die Planungen wurden damals eingefroren. 2017 kam es zu einer neuen Abstimmung. Diesmal votierten 60 Prozent der Landshuter für das Verkehrsprojekt.

Regensburg: Die ewig gleiche Frage

Seit 1999 dürfen die Regensburger in schöner Regelmäßigkeit über den Bau einer Stadthalle respektive eines Kultur- und Kongresszentrums entscheiden. Viermal gab es bereits einen Bürgerentscheid, viermal lehnten die Wähler das Projekt ab, zuletzt im Jahr 2018. Das hindert die verantwortlichen Politiker nicht, es immer wieder zu versuchen: Im letzten Kommunalwahlkampf schlug die OB-Kandidatin der CSU den Bau eines neuen Konzerthauses vor. Der nächste Bürgerentscheid kann kommen.

Teublitz: Die Angst vor dem Bürger

Alleine die Ankündigung eines Bürgerentscheids kann Fakten schaffen. Das war 2015 in Teublitz im Landkreis Schwandorf zu beobachten: Dort sorgten damals die Pläne eines Lebensmittelkonzerns zum Bau einer Getränkeabfüllstation für Diskussionen. Das Projekt war umstritten, weil der Betreiber große Mengen Trinkwasser aus einem Tiefbrunnen entnehmen wollte. Alleine die Ansetzung des Bürgerentscheids sorgte schließlich dafür, dass der Investor kalte Füße bekam und sich zurückzog.

Kelheim: Wen schert schon der Bürgerwille

Im Jahr 2016 wurde das neue, fast 18 Millionen Euro teure Landratsamt von Kelheim eingeweiht - obwohl die Wähler 2009 in einem Bürgerentscheid gegen diesen Neubau gestimmt hatten. Stattdessen hatten sie dafür votiert, das alte Landratsamt zu sanieren. Weil bei diesem Sanierungs-Projekt nach Meinung des Kreistags die Kosten explodierten, setzte sich das Gremium ein Jahr später über den Bürgerwillen hinweg und entschied doch noch für den Neubau – der wurde dann nochmal sieben Millionen Euro teurer, als wenn man den Altbau saniert hätte.

Passau: Ein Stadtrat hält sich raus

Die Planungen für einen Hochwasserschutz an der Innpromenade in Passau sorgen in der Bürgerschaft seit Jahren für hitzige Auseinandersetzungen. Die Debatte um die geplante Hochwasssermauer ist derart aufgeheizt, dass kaum ein Politiker sich zwischen die Fronten wagt. Schon vor der Kommunalwahl 2020 hatten Vertreter alle Fraktionen angedeutet, dass die endgültige Entscheidung wohl nicht im Stadtrat fallen wird, sondern über einen Bürgerentscheid herbeigeführt werden muss.