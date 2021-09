Bürgerentscheide in Mittelfranken: Zweimal Ja, einmal Nein

Neben der Bundestagswahl sind die Einwohner dreier Kommunen in Mittelfranken auch bei einem Bürgerentscheid gefragt gewesen: in Burgbernheim im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, in Burgoberbach im Landkreis Ansbach und in Lonnerstadt im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Dabei stimmten die Bürgerinnen und Bürger in zwei Orten mit einem Ja für die jeweilige Angelegenheit, in einer Gemeinde wurde ein Vorschlag abgelehnt.

Ja zum Streuobstkompetenzzentrum in Burgbernheim

So entschieden sich die Burgbernheimer mehrheitlich knapp für ein neues Streuobstkompetenzzentrum in einem denkmalgeschützten Haus im Ort. 936 beziehungsweise 54,5 Prozent stimmten dafür, 783 beziehungsweise 45,5 Prozent sprachen sich dagegen aus. Die Befürworter wollen das Motto "Streuobst" ihrer Gemeinde erlebbar machen, die Gegner hätten es vorgezogen, aus dem bestehenden Gebäude lieber Wohnungen zu machen.

Ja zu Photovoltaikanlagen in Lonnerstadt

In Lonnerstadt stand die Frage über die Zulassung von Freiflächen mit Photovoltaikanlagen im Gemeindegebiet zur Wahl. 617 Bürgerinnen und Bürger votieren für deren Errichtung, 503 dagegen. So lautet das vorläufige Ergebnis des Bürgerentscheids, das Ergebnis fällt somit im Markt im Landkreis Erlangen-Höchstadt ebenfalls positiv aus. Bereits im vergangenen Juni hatte es einen Entscheid gegeben. Damals hatte sich eine deutliche Mehrheit gegen die PV-Anlagen ausgesprochen.

Nein zur Umgehungsstraße in Burgoberbach

Auch die stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner von Burgoberbach im Landkreis Ansbach mussten gestern entscheiden: Soll eine Umgehungsstraße für den Ort errichtet werden oder nicht? Eine Mehrheit von 59,58 Prozent entschied sich gegen den Bau der Straße. Die Gegner befürchteten, dass durch den fehlenden Durchfahrtsverkehr Geschäfte – wie zum Beispiel Bäckerei und Metzgerei – ihre Einnahmequelle verlieren. Auch der Flächenfraß der möglichen Straße wurde kritisiert. 40,42 Prozent hätten sich die Straße gewünscht, Anwohnerinnen und Anwohner beklagten sich über den vielen Verkehr im Ort.