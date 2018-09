17.09.2018, 05:52 Uhr

Bürgerentscheide in Bad-Tölz und Großkarolinenfeld

Die Bürger haben entschieden: In Bad Tölz stimmte die Mehrheit in einem Bürgerentscheid gegen den Bau eines Hotels und mehrerer Wohnungen. Der Bürgerentscheid in Großkarolinenfeld ergab, dass der Rathausneubau – wie geplant – weiter verfolgt wird.