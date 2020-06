Bürgerentscheid zum Rodenstock-Gelände in Regen am Sonntag

Am Sonntag findet in Regen der Bürgerentscheid über die weitere Nutzung des sogenannten Rodenstock-Geländes statt. Der Termin des Bürgerentscheids war wegen der Corona-Krise verschoben worden. Die Abstimmung soll vor allem per Briefwahl erfolgen.

Industriebrache wiederbeleben - aber wie?

Es gibt aber auch die Möglichkeit, am Sonntag ins Rathaus zu gehen und dort von 8 bis 18 Uhr sein Kreuzchen zu machen, teilte ein Sprecher der Stadt dem BR auf Nachfrage mit. Das Rodenstock-Gelände ist eine Industriebrache in der Stadt, die wiederbelebt werden soll. Über die Umsetzung wird allerdings gestritten.

Die Frage des Bürgerentscheids lautet: "Sind Sie für die Beibehaltung des rechtskräftigen Bebauungsplans/Teilfläche Rodenstock-Gelände?" Wer mit "Ja" antwortet, spricht sich gegen die Bebauung des Geländes mit Einkaufszentrum und Lebensmittelmarkt aus, wie es der Stadtrat Ende letzten Jahres beschlossen hatte.

Zukunft des Rodenstock-Geländes ungewiss

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens, das mit fast 1.300 gültigen Unterschriften zum Bürgerentscheid wurde, möchten verhindern, dass auf dem Gelände Geschäfte und ein Lebensmittelmarkt entstehen. Sie wollen stattdessen, dass der Bebauungsplan neu überprüft und alternative Konzepte vorgeschlagen werden können. Im Raum stehen zum Beispiel ein Hotel, ein Ort für kulturelle Veranstaltungen oder ein Carsharing-Unternehmen. Konkrete Pläne gibt es noch nicht.

Initiatoren wollen keinen Supermarkt

Die Initiatoren sind teilweise Geschäftsleute, die ihre Läden direkt gegenüber, im Einkaufspark in Regen, haben. Sie befürchten, dass das Regenbogen-Center - wie das neue Einkaufszentrum genannt werden soll - Kunden abziehen könnte. Vor allem ist ihnen der Supermarkt ein Dorn im Auge. Sie wollen diesen in ihrem Einkaufspark behalten. Außerdem argumentieren sie, dass eine anderweitige Nutzung des Geländes mehr für die Vielfalt in der Stadt bringen würde.

Stadt will baldige Belebung des Geländes

Sollte der Bürgerentscheid Erfolg haben, liegt das Projekt für ein Jahr auf Eis. Das heißt, in diesem Zeitraum kann das geplante Bauvorhaben der Investoren Küblböck, Klingseis und Penzkofer nicht weiter vorangetrieben und umgesetzt werden. Das Argument der Gegner: Die Industriebrache bleibt ein weiteres Jahr ungenutzt. Die Stadt teilt in diesem Zusammenhang mit: "Die Belebung der derzeitigen Industriebrache auf dem Rodenstockgelände bedeutet eine Steigerung der Attraktivität für Regen als Einkaufsstadt und damit verbunden eine erhöhte Abschöpfung der Kaufkraft aus dem Umland. Davon können letztendlich alle Geschäfte im Stadtgebiet profitieren! Zudem entsteht dadurch auch eine nicht unerhebliche Verbesserung des Stadtbildes."

Bürgerentscheid wegen Corona verschoben

Wie die Regener Bürgerinnen und Bürger das sehen, wird am Sonntag gegen etwa 21 Uhr bekannt. Dann soll laut Stadt das Ergebnis des Bürgerentscheids feststehen. Dieser war ursprünglich für den 24. Mai angesetzt. Wegen der Corona-Krise war eine geringe Wahlbeteiligung befürchtet worden.