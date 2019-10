Bürgerentscheid zum Krematorium in Kolbermoor

Noch bis vor knapp einem Jahrzehnt wurden die meisten Menschen in einem Sarg in der Erde bestattet. Doch mittlerweile ist die Feuerbestattung eher die Regel. Etwa zwei Drittel aller Deutschen wollen sich nach ihrem Tod einäschern lassen. Viele Menschen wollen ihre Angehörigen nicht mit der Grabpflege belasten oder es gibt schlicht niemanden, der sich um das Grab kümmern kann. Der Bedarf an Krematorien steigt also, doch solch einen Neubau möchte nicht jeder in seiner Nachbarschaft.

Sorge um Gestank und giftige Gase

Seit Monaten wird in Kolbermoor heftig um den Neubau des Krematoriums gestritten. Die Kritiker halten den Standort für die geplante Feuerbestattungsanlage für ungeeignet. Anwohner fürchten nicht nur mehr Verkehr, sondern auch Geruchsbelästigungen und giftige Emissionen. Sie bezweifeln, dass die giftigen Gase wirklich zu hundert Prozent herausgefiltert werden können.

Gegner distanzieren sich von Drohschreiben

Mit großem Aufwand werben die Kritiker für ihre Argumente und Sichtweise: mit Bannern entlang der Staatsstraße, mit einer Anzeige beim Suchdienst Google, mit eigenen Internet-Videos. Allerdings distanziert sich die Bürgerinitiative von Drohschreiben, die angeblich bei Befürwortern im Briefkasten lagen. "Damit haben wir nichts zu tun. Das geht gar nicht", erklärt ein Sprecher.

Stadt hält geplanten Standort des Krematoriums für geeignet

Der Stadtrat von Kolbermoor hat sich mehrheitlich für den Neubau hinter dem Neuen Friedhof in Kolbermoor entschieden. Der liegt neben einem Gewerbegebiet mit den üblichen Discountern und in der Nähe von Wohnhäusern. Die Bestattungskultur habe sich geändert, sagt Bürgermeister Peter Kloo, eine Feuerbestattungsanlage sei Teil einer kommunalen Daseinsvorsorge. Betreiben will das Krematorium ein Unternehmen aus Traunstein.

Bei dem Bürgerentscheid am Sonntag sind rund 15.000 Bürger wahlberechtigt. Das Quorum liegt bei knapp 3.000 Stimmen.