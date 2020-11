Bürgerentscheid zu Weidener Gewerbegebiet im Februar

Die Weidener Bürger dürfen am 14. Februar erneut über den Bau eines Gewerbegebietes im Westen der Stadt entscheiden. Das hat der Stadtrat am Montagnachmittag in einer Sondersitzung beschlossen. Das Aktionsbündnis Walderhalt hatte Unterschriften gesammelt und Mitte Oktober das Bürgerbegehren eingereicht. Innerhalb von drei Monaten haben nun die Bürger das Sagen. Sie stimmen am 14. Februar per Briefwahl ab.

Stadtrat wehrt sich gegen Bürgerentscheid

Dem Bürgerentscheid hat der Stadtrat am Nachmittag ein Ratsbegehren entgegen gesetzt. Vier Fraktionen des Stadtrates sprechen sich deutlich für den Bau des Gewerbegebietes aus: SPD, CSU, die Bürgerliste und die Ausschussgemeinschaft aus Freien Wählern und der FDP. Oberbürgermeister Jens Meyer (SPD) sagte, er stehe nach wie vor fest hinter der Entwicklung von Weiden West IV, „lieber eher als später“. Die Stadt setzt darauf, dass Arbeitsplätze entstehen und dass bestehende Betriebe expandieren sowie neue Unternehmen sich ansiedeln können.

Bündnis kritisiert Wald-Abholzung

Das Aktionsbündnis Walderhalt kritisiert die Abholzung des Waldes für das Gewerbegebiet. Zudem bringe die Abholzung klimatische Veränderungen in der Innenstadt mit sich. Auch der Verkehr und die entsprechenden Baumaßnahmen sind den Gegnern ein Dorn im Auge. Sie fordern zusammen mit den Nachbargemeinden im Landkreis Neustadt/Waldnaab interkommunale Gewerbegebiete zu erschließen.

Bürgerentscheid 2014 für Weiden West IV

Seit dem Jahr 2009 versucht die Stadt die geplanten 47 Hektar zu errichten. Schon 2014 haben sich die Weidener bei einem Bürgerentscheid für das Gebiet ausgesprochen. Dann liefen laut der Kämmerin „eine Vielzahl von gutachtlichen Stellungnahmen“, dazu eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Im Herbst 2016 startete das Verfahren zur Bauleitplanung. Derzeit laufe erneut eine Alternativenprüfung, also eine Abfrage bei allen Eigentümern von vier anvisierten Flächen im gesamten Stadtgebiet. Die einzige Möglichkeit, ein großflächiges zusammenhängendes Gewerbegebiet zu erschließen, ergebe sich wieder an dieser Stelle im Westen der Stadt, so die Kämmerin. Seit dem Jahr 2000 gebe es bereits Nachfrage nach 60 Hektar Gewerbegebiet in Weiden, die nicht bedient werden könne.