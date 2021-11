Bürgerentscheid zu umstrittener Solaranlage im Frankenwald

Die Diskussion um die größte Solaranlage im Frankenwald gipfelt am 12. Dezember in einem Bürgerentscheid. Der Gemeinderat von Issigau hat am Abend ein erfolgreiches Bürgerbegehren gegen die Anlage im Gemeindegebiet für zulässig erklärt.

Umstrittener Solarpark Issigau: Bürgerentscheid und Ratsbegehren

Die Gemeinde stellt dem Bürgerentscheid am 12. Dezember ein Ratsbegehren entgegen. In diesem gehen die Gemeinde und die Investoren der Anlage einen Schritt auf die Kritiker des Projekts zu und reduzieren die geplante Solar-Fläche von ursprünglich 70 auf 58 Hektar. Somit werde auch der Frankenwaldblick geschont, heißt es im Text des Ratsbegehrens.

Gut 30 Prozent der Stimmberechtigten haben unterschrieben

Vertreter einer Bürgerinitiative hatten zuvor bemängelt, dass die Anlage in ihrer ursprünglichen Größe Wanderwege und den Blick in die Landschaft verstelle. Im vorangegangenen Bürgerbegehren hatten gut 30 Prozent der Stimmberechtigten von Issigau für eine deutlich kleinere Anlage auf einer Fläche von maximal 37 Hektar unterschrieben, die explizit nicht auf dem Höhenzug in der Nähe des Wald- und Naturfriedhofs stehen sollte.

Landwirtschaft soll unter Solarmodulen in drei Metern Höhe möglich sein

Die Solaranlage soll von privaten Investoren errichtet werden. Die Gemeinde Issigau will später in das Projekt einsteigen. Die Solarmodule sollen in einer Höhe von etwa drei Meter installiert werden, darunter soll weiter Landwirtschaft möglich sein.

Gemeinde will Bürger an Einnahmen beteiligen

Der Solarpark sei für die kleine Gemeinde deutlich überdimensioniert, so die Kritiker. Ablehnung kam zuletzt auch von den Nachbarkommunen Naila und Lichtenberg. Die Gemeinde Issigau verspricht sich von der Solaranlage langfristige Einnahmen von rund 10 Millionen Euro und will die Bürger unter anderem über einen jährlichen Stromzuschuss von 50 Euro pro Person beteiligen.