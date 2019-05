24.05.2019, 17:15 Uhr

Bürgerentscheid zu Gewerbegebiet in Himmelkron

In Himmelkron im Landkreis Kulmbach können die Menschen am Sonntag über ein neues Gewerbegebiet abstimmen. Die Gemeinde will neue Firmen anziehen – die Gegner fürchten negative Folgen für die Natur und mehr Verkehr.