Bürgerentscheid zu Center Parcs am Brombachsee am 30. Mai

Die rund 1.500 Einwohner Pfofelds im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen können in einem Bürgerentscheid am 30. Mai 2021 darüber abstimmen, ob am Brombachsee auf dem Gelände der ehemaligen Munitionsfabrik Muna ein Center-Parcs-Feriendorf entstehen soll oder nicht. Das Ergebnis entscheidet, ob die rechtlichen Grundlagen für einen Bebauungsplan geschaffen werden können oder nicht.

Bürgerschaft entscheidet: Absage oder weitere Planungen

Spricht sich die Mehrheit der Bürger dagegen aus, sei die Angelegenheit vom Tisch, so Pfofelds Bürgermeister Reinhold Huber (Unabhängige Wählergemeinschaft Pfofeld). Bei einer Mehrheit für Center Parcs würden dann weitere Planungen erfolgen, was zum Beispiel Größe oder das Einbeziehen regionaler Unternehmen betreffe.

Abstimmung per Brief, Informationen auf Pfofeld-Homepage

Nachdem ein Bau der Ferienanlage enorme Auswirkungen auf die Gemeinde habe, sei klar, dass die Entscheidung nicht nur beim Gemeinderat liege, sondern in erster Linie bei den Bürgern, so Pfofelds Bürgermeister.

Aufgrund der Pandemie können die Bürger per Briefwahl abstimmen. Die Unterlagen würden mit der Wahlbenachrichtigung verschickt, so Huber. Jeder Bürger könne sich im Vorfeld der Abstimmung Informationen im Gemeindebrief oder auf der Homepage von Pfofeld zu den Plänen von Center Parcs am Brombachsee einholen.

Geteilte Meinung in der Region

Dass am Brombachsee ein Feriendorf des niederländischen Betreibers Center Parcs entstehen könnte, stößt auf geteilte Meinungen in der Region. Während Tourismusvertreter den Mehrwert für die Region befürworten und hoffen, dass damit die Bekanntheit und Wirtschaftlichkeit der Region gestärkt wird, befürchten einige Anwohner und Naturschützer große Nachteile durch einen erhöhten Besucheransturm für die Region.