Bürgerentscheid: Weilheim-Schongau für zwei Krankenhäuser

Bürger sehen 500 Millionen-Neubau-Projekt skeptisch

Der Kernpunkt der verschiedenen Standpunkte liegt in der Frage, wie unsere Gesundheitssysteme in Zukunft finanziert werden können. Ein Gutachter hat dem Kreistag vorgerechnet, dass die Defizite mit zwei Häusern steigen werden. Was für die Beteiligten noch schwerer wiegt, ist die Frage, ob sie in Zukunft genügend Personal für zwei Häuser finden werden. In Schongau gibt es jetzt schon Probleme, die passenden Assistenzärzte zu verpflichten und die Schichten zu besetzen. Das liegt nicht am Haus und nicht an der Bezahlung, sondern an den Möglichkeiten für junge Ärzte, sich weiter zu entwickeln.

Neben dem fehlenden Personal sind es die Betriebskosten, die die Krankenhausleitung und der Kreistag in den Griff bekommen müssen. Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger haben diese Fragen nicht geschreckt – sie sehen die Investitionen von 500 Millionen Euro in ein neues Haus skeptisch und folgen den Argumenten von Landkreis und Krankenhaus-Verwaltung nicht.