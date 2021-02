Bürgerentscheid: Weiden lehnt 70 Hektar großes Gewerbegebiet ab

Die Weidener haben am Sonntag bei einem Bürgerentscheid ein geplantes Gewerbegebiet im Westen der Stadt abgelehnt. Damit seien die Planungen gestoppt, so Oberbürgermeister Jens Meyer (SPD) am Abend. Für das Gewerbegebiet wären schrittweise 70 Hektar Wald gerodet worden. Der OB sprach von einem "eindeutigen Signal" und "ganz klaren Mehrheiten". Auch künftige ähnliche Projekte hält er auf Weidener Stadtgebiet nicht für durchsetzbar.

Die Gewinner: Demokratie, Wald und Klima

Die Gegner des Projekts vom Aktionsbündnis "Walderhalt" freuen sich über ihren Erfolg. Sie hatten im Jahr 2019 ein Bürgerbegehren angestrengt, das nun mit dem JA zum Walderhalt endete. Sprecher Hans Riedlbauer sieht mehrere Gewinner am heutigen Abend: Allen voran das Klima und der Wald.

Er freut sich, dass so viele Menschen nach den trockenen Sommern 2018 und 2019 so abstimmen, sagte er dem BR. Angesichts einer Wahlbeteiligung von 52 Prozent sei auch die Demokratie ein weiterer Gewinner und auch das Aktionsbündnis selbst:

"Wir waren die Underdogs, der David, der Goliath waren die anderen." Hans Riedlbauer, Sprecher des Aktionsbündnisses Walderhalt

Stadt Weiden fürchtet jetzt sinkende Einwohnerzahlen

Die Stadt Weiden hatte das Gewerbegebiet seit zehn Jahren geplant. Bereits 2014 gab es einen Bürgerentscheid dazu. Damals gab es noch ein deutliches Votum der Weidener für das Gewerbegebiet.

Die Stadt fürchtet nun sinkende Einwohnerzahlen und vor allem einen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen. 25 Hektar Gewerbeflächen könnten derzeit vergeben werden, doch die Stadt habe keine Flächen mehr zur Verfügung, so der OB. Für eine Entwicklung von Gewerbeansiedlung nehme er nun auch das Aktionsbündnis in die Pflicht, so der Oberbürgermeister.