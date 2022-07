Bürgerentscheid Volkach: Umstrittene Wohnblöcke werden gebaut

In Volkach im Landkreis Kitzingen können zwei umstrittene Wohnblöcke mit je vier Stockwerken in einer Wohnsiedlung nun gebaut werden. Das ist das Ergebnis des Bürgerentscheids, der sich auf eine reine Briefwahl beschränkte. Die Stimmen wurden am Montagvormittag ausgezählt – mit folgendem vorläufigen Ergebnis: Auf das Bürgerbegehren, mit dem der Bau der beiden Wohnblöcke verhindert werden sollte, sind 1.634 JA-Stimmen entfallen. Es fand außerdem ein Ratsbegehren des Stadtrates statt. Hierbei kamen 1.703 JA-Stimmen für das Bauvorhaben zusammen.

Knappes Ergebnis bei Stichfrage

Damit haben sowohl das Bürger-, als auch das Ratsbegehren das Quorum erfüllt – beide hatten mehrheitlich JA-Stimmen. Entscheidend war somit die Stichfrage. Und in der lag das Ratsbegehren am Ende mit 76 Stimmen knapp vorne. Das Ratsbegehren bekam in der Stichfrage 1.671 mal JA, auf das Bürgerbegehren entfielen in der Stichfrage 1.595 JA-Stimmen.

Bürgermeister erfreut über das Ergebnis

Volkachs Bürgermeister Heiko Bäuerlein (CSU) zeigte sich in einer ersten Stellungnahme erleichtert. Das Bebauungsplanverfahren für die beiden Wohnblöcke könne nun weiter geführt werden, so Bäuerlein. Bei dem jetzt veröffentlichten Ergebnis des Bürgerentscheids handelt es sich um das vorläufige Endergebnis. Der Wahlausschuss muss das Auszählen der Stimmzettel noch bestätigen. Mit dem amtlichen Endergebnis sei am Dienstagnachmittag zu rechnen, hieß es.