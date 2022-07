> Bürgerentscheid über zwei geplante Wohnblöcke in Volkach

Bürgerentscheid über zwei geplante Wohnblöcke in Volkach

Das katholische St. Bruno-Werk Würzburg (sbw) will in Volkach zwei neue Wohnblöcke mit je vier Stockwerken und einer Höhe von 13 Metern errichten. Das ist den Anwohnern zu hoch. Nun soll am Sonntag in einem Bürgerentscheid darüber abgestimmt werden.