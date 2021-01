Bürgerentscheid über Supermarktneubau in Grafenrheinfeld

Ob ein Supermarkt am östlichen Ortseingang von Grafenrheinfeld im Landkreis Schweinfurt gebaut werden darf, darüber werden die Bürger der unterfränkischen Gemeinde im April entscheiden. Der Gemeinderat von Grafenrheinfeld hat ein eingereichtes Bürgerbegehren zur Verhinderung des Supermarktneubaus als Bürgerentscheid zugelassen. 556 Unterschriften waren von der Sprecherin des Bürgerbegehrens Angela Hauck eingereicht worden.

Entscheidung im April

536 der eingereichten Unterschriften sind gültig. 284 gültige Unterschriften hätten zur Zulassung des Bürgerbegehrens als Bürgerentscheid gereicht. Sprecherin des Bürgerbegehens ist die promovierte Biologin Angela Hauck. Sie will die Versiegelung auf einer Fläche von rund 1.200 Quadratmetern unmittelbar nach der Mainbrücke von Bergrheinfeld kommend verhindern. Ein bereits in Grafenrheinfeld ansässiger Supermarktbetreiber will an der Stelle neu bauen. Der Bürgerentscheid wurde für den 18. April angesetzt. Die Gemeinde setzt dem ein Ratsbegehren entgegen. 2.840 Grafenrheinfelder werden dann zur Abstimmung aufgerufen.