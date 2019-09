Bürgerentscheid über Gewerbegebiet in Roßtal

Rund 8.000 Bürgerinnen und Bürger sollen am Sonntag (08.09.19) über das Gewerbegebiet Buchschwabach entscheiden. Im Kern geht es darum, ob es erweitert werden soll oder nicht.

Große Mehrheit im Gemeinderat

Der Gemeinderat hatte im Juni mit großer Mehrheit entsprechende Pläne auf den Weg gebracht. Die Ratsmehrheit will den Flächennutzungsplan ändern, um Ackerland in Gewerbeflächen umzuwandeln. Vor allem der Marketing-Dienstleister Dataform Dialogservices will seine Firmenzentrale in Buchschwabach ansiedeln. Die Gemeinde Roßtal hofft deswegen auf mindestens 250 neue Arbeitsplätze im erweiterten Gewerbegebiet.

Bürgerinitiative gegen Flächenversiegelung

Die Gegner des Vorhabens kritisieren den großen Flächenverbrauch und die Versiegelung von Ackerfläche. Die Bürgerinitiative „Pro Lebensqualität in Roßtal“ macht geltend, dass knapp 90.000 Quadratmeter Ackerfläche bebaut würden. Denn nach eigenen Angaben will die Firma Dataform zwei Hallen mit je 30.000 Quadratmetern errichten. Zudem befürchtet die Bürgerinitiative, dass durch die Erweiterung des Gewerbegebiets die Verkehrsbelastung in Buchschwabach, die durch die B14 ohnehin schon hoch sei, zunehmen wird.

Drei Abstimmungen zu einem Thema

Die Stimmberechtigten haben am Sonntag über drei Vorlagen abzustimmen. Zum einen über das Ratsbegehren, das die Erweiterung des Gewerbegebiets vorsieht. Zum anderen über das Bürgerbegehren, das die Ansiedlung des Unternehmens Dataform Dialogservices in Buchschwabach verhindern will. Da am Sonntag theoretisch beide Begehren eine Mehrheit bekommen könnten, sich aber in der Praxis widersprechen würden, steht noch die Stichfrage zur Abstimmung: Die Bürger müssen darüber entscheiden, was gelten soll, wenn die Entscheidungen über das Rats- und das Bürgerbegehren nicht miteinander zu vereinbaren sind.