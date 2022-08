Bürgerentscheid: Schulschließung in Oberfahlheim klar abgelehnt

Mit 74,4 Prozent war das Ergebnis des Bürgerentscheids in Nersingen deutlich. Die Schließung der Grundschule im Gemeindeteil Oberfahlheim wurde abgelehnt.

Viele Fahlheimer wollten Erhalt ihrer Grundschule

Am Ende lagen sich die Anhänger der Bürgerinitiative "Rettet die Grundschule Oberfahlheim" in den Armen. Sie hatten knapp eineinhalb Jahre für ihren Erhalt gekämpft, hatten Unterschriften gesammelt und waren mit Transparenten durch den Ort gezogen. Sie befürchteten weitere Schulwege für die Kinder, aber auch, dass das Dorf erheblich an Attraktivität verlieren würde.

Erweiterung der Grundschule in Nersingen geplant

Gewehrt hatten sie sich gegen eine Schließung der sanierungsbedürftigen Schule. Die Kinder sollten künftig statt in Oberfahlheim in einem Erweiterungsbau an der Grundschule im Hauptort Nersingen unterkommen. Die Schulleitung wollte dort ein pädagogisches Konzept umsetzen, bei dem schwächere und stärkere Kinder klassenübergreifend gefördert werden.

Erwin Müller will eine Million Euro spenden

Drogerieunternehmer Erwin Müller versprach vor der Abstimmung, eine Million Euro für die Sanierung der Schule in Oberfahlheim zu spenden, sollte sie erhalten bleiben. Müller ging als Kind selbst in eine Schule in Fahlheim und eröffnete hier seinen ersten Friseursalon.

Ablehnung der Schulschließung in allen Wahhlokalen

Knapp 9.500 Einwohner hat Nersingen. Gut 7.000 sind wahlberechtigt. Mindestens 20 Prozent mussten für ein gültiges Ergebnis am Bürgerentscheid teilnehmen. Mit 3.233 gültigen Stimmen wurde dieses Quorum deutlich überschritten. Ablehnung für die Schulschließung gab es nicht nur in Oberfahlheim und Unterfahlheim: In allen elf Wahllokalen und Briefwahlbezirken sprachen sich die Bürger mehrheitlich gegen die Schließung aus.