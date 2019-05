Bürgerentscheid: Neumarkter Bäume sollen stehen bleiben

Die Bürger in Neumarkt, die sich am Wahlsonntag am Bürgerentscheid zum Stadtpark beteiligt haben, stimmten mit deutlicher Mehrheit für dessen ökologische Umgestaltung. Nur 29 Prozent der 31.975 Stimmberechtigten in Neumarkt stimmten mit Nein. Die Wahlbeteiligung lag bei 52 Prozent.

Bäume sollen bleiben

Zur ökologischen Gestaltung des Stadtparks gehört auch, dass der Leitgraben freigelegt werden soll, der zwischen Stadtpark und der Brücke bei den Kasernen bislang unterirdisch fließt. Zudem soll der "Wunder-Parkplatz" wie vorgesehen in den Stadtpark mit einbezogen werden, die Bäume aber sollen stehen bleiben.

Büsche und Sträucher sollen als Lebensraum für Heckenbrüter erhalten bleiben, Wege sollen so instand gesetzt werden, dass die Bäume nicht geschädigt werden.

Bund Naturschutz, SPD und Freie Liste Zukunft (Flitz) hatten das Bürgerbegehren mit einer Unterschriftensammlung auf den Weg gebracht.