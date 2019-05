Bürgerentscheid: Memminger wollen beim Bahnhof mitbestimmen

Eine deutliche Mehrheit der Memminger hat sich am Wahlsonntag dafür ausgesprochen, mit der Gestaltung des Bahnhofsareals von vorne zu beginnen. Dabei soll die Öffentlichkeit stärker mit eingebunden werden. Über 60 Prozent stimmten in der Stichfrage "Ratsbegehren oder Bürgerbegehren" für das Bürgerbegehren und damit für eine Art Neuanfang.

Quorum für Gültigkeit des Bürgerentscheids erreicht

39,5 Prozent unterstützten die Position des Stadtrates, der die Planungen so fortführen wollte wie bisher. Etwa die Hälfte der Stimmberechtigten in Memmingen beteiligte sich am Bürgerentscheid. Das Quorum für die Gültigkeit wurde deutlich überschritten. Amtlich festgestellt wird das Ergebnis am Montagnachmittag (27.05.19).

Niederländischer Investor soll Bahnhofsareal umgestalten

Nun liegt es an der Stadt, wie sie die Entscheidung der Bürger umsetzen will. Der Stadtrat hatte vor einigen Jahren einen Investorenwettbewerb für das Areal rund um den Memminger Bahnhof ausgeschrieben und sich dann für die niederländische Ten-Brinke-Gruppe entschieden.

Hotel und Supermarkt gegen kleine Geschäfte und Wohnungen

Das Unternehmen will auf dem 7.000 Quadratmeter großen Areal zwischen Bahnhof und Innenstadt einen großen Gebäudekomplex mit Hotel, Supermarkt, Einzelhandel und Wohnungen errichten. Die Bürgerinitiative, die den Bürgerentscheid herbeigeführt hat, wünscht sich jedoch für das Gebiet ein lebendiges Stadtviertel mit vielen kleineren Geschäften und wesentlich mehr Wohnungen.

Vor allem aber sollen die Bürger deutlich stärker bei der Planung des Quartiers beteiligt werden. Ob und wie der niederländische Investor auf das Ergebnis des Bürgerentscheids reagiert, ist noch offen.