Bürgerentscheid: Lindauer stimmen über neues Parkhaus ab

In Lindau können die Wahlberechtigten am Sonntag ihre Stimme für oder gegen eine neues Parkhaus vor der Insel abgeben. Die Frage, die sie bei dem Bürgerentscheid mit Ja oder Nein beantworten müssen, lautet: "Sind Sie dafür, den Karl-Bever-Platz von neuen mehrgeschossigen Baukörpern freizuhalten?" Wer also für das Parkhaus ist, muss mit Nein stimmen, wer dagegen ist mit Ja.

Parkhaus soll Parkplätze auf der Hinteren Insel ersetzen

Das Parkhaus soll die Plätze auf der Hinteren Insel ersetzen, die wegen der kommenden Gartenschau und der Umgestaltung des Viertels wegfallen. Die Gegner des Parkhauses lehnen den Bau ab, da er ihnen zu groß ist und ein Parkhaus an dieser Stelle ihrer Ansicht nach den falschen Anreiz setzt, mit dem Auto weiter bis vor die Insel zu fahren. Die Stadt hält das Parkhaus dagegen für unbedingt notwendig, da sonst viel zu wenig Parkplätze in Inselnähe für Touristen und Einheimische zur Verfügung stünden.