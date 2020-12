Bürgerentscheid: Kein Hochwasser-Deich in Elsenfeld

In Elsenfeld im Landkreis Miltenberg wird kein Deich zum Schutz vor Hochwasser gebaut. Darüber haben die Bürger bei einem Bürgerentscheid abgestimmt. Die Bürger mussten bei zwei Fragen ihr Kreuz setzen. Beim Bürgerentscheid 1, dem Ratsbegehren für die weitere Planung zum Hochwasserschutz, haben 784 Menschen mit ja und 2.074 Menschen mit nein gestimmt. Das geht aus den Zahlen des Markts Elsenfeld hervor.

Mehrheit stimmt gegen Deichbau in Elsenfeld

Beim Bürgerentscheid 2, dem Bürgerbegehren gegen den Deichbau, gab es 2.445 Ja-Stimmen und 490 Nein-Stimmen. Außerdem mussten sie eine Stichfrage beantworten: "Werden beim Bürgerentscheid 1 und Bürgerentscheid 2 zur Abstimmung gestellte Fragen in einer nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit "ja" beantwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten?" Dabei stimmten 606 für das Ratsbegehren und 2.338 für das Bürgerbegehren.

Hochwasserschutz liegt jetzt auf Eis

"Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Als Nächstes wird jetzt das Wasserwirtschaftsamt darüber informiert und das weitere Vorgehen besprochen. Aber ich vermute, dass in Sachen Hochwasserschutz erst Mal nichts mehr passieren wird", sagte Wahlleiter Patrick Hock zum Bayerischen Rundfunk.

Bürgerentscheid: Hohe Wahlbeteiligung, fast nur Briefwahl

Insgesamt haben 3.069 der 6.424 Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Die Wahlbeteiligung lag bei 47,77 Prozent, heißt es auf der Homepage des Markts Elsenfeld. "Dafür, dass viele Ortsteile von dem Thema gar nicht betroffen waren, war die Wahlbeteiligung extrem hoch", so Hock.

Bei der Abstimmung haben fast alle Wahlberechtigten die Möglichkeit der Briefwahl genutzt. "Nur knapp 50 Stimmen wurden vor Ort in den Wahllokalen abgegeben. Ich finde es klasse, dass die Bevölkerung die Briefwahl in Corona-Zeiten so angenommen hat", so der Wahlleiter.

Hintergrund: Elsenfeld als Hochwasser-Gebiet

Große Teile des Ortskerns von Elsenfeld liegen im Überschwemmungs-Gebiet von Main und Elsava. Das hatte ein Gutachten der bayerischen Wasserwirtschaftsämter ergeben. Ein Deich hätte das Gebiet vor einem Hochwasser schützen sollen. Eine Bürgerinitiative hatte sich gegen den Bau eines Deichs ausgesprochen. Sie hatte sich dafür eingesetzt, die dortigen Angelgärten als Naherholungsgebiet zu erhalten. Im Falle des Deichbaus hätten in dem Gebiet Wohnungen entstehen können. Auch das hatte die Bürgerinitiative kritisiert.