Bürgerentscheid in Elsenfeld über Deich

In Elsenfeld findet ein Bürgerentscheid zu einem Deichbau statt. Laut Bürgermeister Kai Hohmann zieht sich die Stimmauszählung wohl bis in den Abend hinein, weil unter Coronabedingungen ausgezählt werden müsse. Außerdem seien viele Stimmen per Brief abgegeben worden. Es geht um einen Deichbau, der Elsenfeld zukünftig vor Hochwasser schützen soll. Große Teile des Elsenfelder Ortskerns liegen im Überschwemmungsgebiet von Main und Elsava, das hatte ein Gutachten der bayerischen Wasserwirtschaftsämter ergeben.

Schutz des Ortskerns

Dort geben die Gutachter an, mit welchen Mitteln und Bauvorhaben so genannte Schutzgüter, das sind vor allem Wohnungen und Straßenzüge geschützt werden können. Das Gutachten sagt, dass ein Deich durch die Angelgärten und durch den Elsavapark gezogen werden müsse. Mit einem Hochwasserschutzdeich dürfte man im überflutungsgefährdeten Ortskern wieder bauen. Ohne Deich ist dies nur eingeschränkt möglich und wegen vieler Auflagen teuer.

Kritik am Millionenprojekt

Der Gemeinderat hatte den Vorschlag begrüßt, während sich durch eine Bürgerinitiative Widerstand regt. Als Argument führen die Gegner an, dass der Main und die unterfränkische Region zu trocken seien und es seit über hundert Jahren in Elsenfeld kein Hochwasser mehr gegeben habe. Genau Berechnungen zu den Kosten im Deichbau gib es noch nicht, eine grobe Schätzung geht von acht Millionen Euro aus.

