Bürgerentscheid: Hettstadter stimmen für Erhalt von Spielplätzen

Der Gemeinderat von Hettstadt im Landkreis Würzburg hatte eigentlich zwei Spielplätze in Bauflächen umwandeln wollen. Ein Bürgerentscheid brachte am Sonntag die deutliche Mehrheit gegen das Vorhaben. Zuvor hatten Anwohner ein entsprechendes Bürgerbegehren zur Rettung der Spielplätze in Hettstadt eingereicht.

Auch Ratsbegehren stand in Hettstadt zur Abstimmung

Abgestimmt wurde sowohl über die Forderung des Bürgerbegehrens, als auch über ein Ratsbegehren. Während das Bürgerbegehren den Erhalt der Spielplätze wollte, brachte das Ratsbegehren eine Ausweitung von Freizeitflächen in der Nähe des örtlichen Jugendzentrums ins Spiel – bei gleichzeitiger Umwandlung der Spielplätze in Wohnbaugrundstücke. Dadurch standen auf dem Wahlzettel zwei Fragen und eine Stichfrage.

Schlussendlich sprachen sich nun 74,24 Prozent der Wähler für einen Erhalt der Spielplätze aus – also bei der ersten Frage, sie beinhaltete die Forderung des Bürgerbegehrens. Bei der zweiten Frage, dem Vorschlag des Gemeinderats, stimmten nur 39,50 Prozent der Wähler mit "ja". Dieses Bild bestätigte auch die Stichfrage: Hier sprachen sich 1.242 Wähler für den Erhalt der Spielplätze aus, das entspricht 66,52 Prozent. Nur 625 Wähler stimmten bei der Stichfrage gegen einen Erhalt der zwei Spielplätze, das entspricht 33,48 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 64,22 Prozent.

Bürgermeister fühlt sich ans Ergebnis gebunden

"Das Ergebnis ist eindeutig. Die klare Haltung, die wir uns erhofft haben, die haben wir bekommen", sagte Michael Bauer am Abend. Er ist Familienvater und einer der Initiatoren des Bürgerbegehrens. Schon im Vorfeld hatten Initiatoren und Gemeinde angekündigt, unabhängig vom Ergebnis weiterhin zusammenarbeiten zu wollen. Michael Bauer könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass Anwohner bei der Pflege der Spielplätze unterstützen. Bürgermeisterin Andrea Rothenbucher (parteilos) nimmt die Initiatoren offensichtlich beim Wort: „Eine deutliche Mehrheit hat sich am Ende für den Erhalt der beiden Spielflächen entschieden und ich freue mich nun auf viele fleißige Helferinnen und Helfer in Gummistiefeln und mit Bau- und Gartengeräten, damit wir die Flächen wieder in Schuss bringen.“

Zur Debatte stand der Fortbestand der zwei Spielplätze "An den Bergtannen" und "Kalter Rain" in Hettstadt. Es handelt sich um zwei von insgesamt acht Spielplätzen unterschiedlicher Größe im Ort. Der Gemeinderat hatte überlegt die Flächen in Bauland umzuwandeln.